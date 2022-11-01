緯創啟動第四屆加速器計畫 鎖定六大領域新創

緯創 (3231-TW) 積極培育新創事業發展，近年攜手 AppWorks 成立 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器，今 (1) 日進一步宣布展開第四屆計畫，將限額招募 7 家新創企業，鎖定 AI、物聯網、雲端、資安、教育、醫療等領域布局，預計明年 3 月起展開加速計畫。

第四屆 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器除緯創本身 (含 WSD 緯創智能、WT 緯創科技、IIC 新創整合中心、CVC 企業投資辦公室) 外，也將聯合集團旗下緯穎 (6669-TW)、啟碁 (6285-TW)、緯創軟體 (4953-TW)、緯創醫學 (WMT)、緯育 (Wiedu) 等共同參與。

緯創董事長林憲銘認為，Wistron Accelerator 是緯創與新創展開全方位合作、創造雙贏重要布局，因全球 ICT 產業經過多年競爭，品牌與製造兩端都已呈現寡占局面，緯創身為 ODM 大廠，對「今天」與「明天」的產業變化和商機已可掌握，但對「後天」機會則必須讓內部能與新創企業有足夠的接觸頻率與深度。

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨則指出，總體經濟正經歷修正週期，正是優秀成長期新創與大企業深度合作的絕佳機會，因為產業放緩過程中，大企業會花更多力氣思考、整備後天的成長動能。

Wistron Accelerator 緯創垂直加速器是在 2021 年 4 月啟動，由緯創成立、AppWorks 協助營運，前三屆共有 19 家新創獲選加入，第四屆預計將限額招募 7 家，開放包含 AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域等新創在明年 1 月中前申請，獲選團隊也將自明年 3-8 月展開加速。

緯創針對獲選錄取 Wistron Accelerator 的新創團隊，將由集團各企業、事業單位 C-level 高階主管提供產業面的專業建議，並能與緯創獨家合作 PoC，同時由緯創提供新台幣 20 萬贊助費用、AWS Cloud Credits。

值得注意的是，緯創早在 2014 年就與 AppWorks 展開合作，是 AppWorks Fund II、Fund III 主要股東之一，後續更參與投資 MoBagel、ANIWARE、LucidPix 等新創團隊，累計緯創近年已投入逾百億元、累積有超過 60 家投資或長期經營的對象。