MIH目標2025年達經濟規模 三人座電動概念車明年底亮相

MIH Demo Day 今 (8) 日登場，執行長鄭顯聰會中也發表 Projext X 計畫，並以三人座小型電動車作為示範車款，概念車預計 2023 年底亮相、2024 年生產，定價 2 萬美元以下，後續也將推出六 / 九人座車款，目標 2025-2026 年，MIH 平台要達每年 10 萬輛電動車的經濟規模目標。

鄭顯聰解釋，之所以選擇從三人座做為首款示範車，是因為小車在成本控管上最為挑戰，成本要低、零件要小、維修也要便宜，但可運用台灣在半導體、資通訊產業的優勢控制成本，因此只要把小車做好，大車相對簡單。

市場規劃方面，鄭顯聰表示，初期先以東南亞、印度和日本市場為主。其中，日本雖然屬高端市場，但 MIH 成員也有許多日本廠商，可望藉此進入該市場，未來也不排除進軍台灣和中東地區。

而目前 MIH 首款三人座電動車，車架及三電系統初期預計將先採用德國廠商，但未來電池可望採用鴻海 (2317-TW) 的磷酸離鐵電池，換電系統則採用 Gogoro 解決方案，未來也可能採用固態電池，動力系統也可能由東元等業者提供。

鄭顯聰強調，Project X 的商業模式涵蓋 B2B 及 B2B2C，MIH 可與移動服務供應商、車隊運營商、物流服務商、新興汽車品牌合作，針對他們的需求開發車款，或是供應鏈整合，且在經歷先前缺晶片以及新創電動車廠的競爭下，也有不少傳統車企來洽談，希望透過 MIH 平台強化在供應鏈的布局。

截至 10 月底，MIH 聯盟已有超過 2500 家會員，透過集結供應鏈夥伴提供模組化平台及技術，讓商業客戶如物流業者、新興汽車品牌商等能夠自由選擇汽車架構，包括車身長度分級 (Segment A-E)、座位數量、部分零組件等，透過簡化需求選項，縮減開發成本，大幅降低進入電動車領域的門檻。