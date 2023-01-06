鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估上修至4.91元，預估目標價為116元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中華電(2412-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.88元上修至4.91元，其中最高估值5.58元，最低估值4.58元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.58
|5.16
|最低值
|4.58
|4.63
|平均值
|4.96
|4.96
|中位數
|4.91
|5.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|231,900,000
|232,949,000
|最低值
|215,187,000
|217,853,000
|平均值
|222,242,179.84
|223,911,799.33
|中位數
|221,427,161.04
|222,967,401.43
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.61
|4.31
|4.23
|4.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|210,477,948
|207,608,998
|207,520,061
|215,483,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2412/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。