〈中華電菁英論壇〉跟上國際腳步 提寬頻PPDR五大方向

中華電信 (2412-TW) 今 (3) 日舉行菁英論壇，針對寬頻 PPDR(公共安全與救難應變)通訊系統發展策略提出五大方向，包括及早踏出第一步、確立頻段為首要、補增低頻有必要、結合商網是關鍵及齊心協力，藉此跟上國際腳步。

中華電表示，首要推動寬頻 PPDR 是確立頻段，依據世界無線電通信大會 (WRC) 及國際電信聯盟 (ITU) 規範，800MHz 是台灣僅剩可規劃導入寬頻 PPDR 的唯一頻段，也是補充行動通信低頻資源的候選頻段，應儘快依據國際規範進行 800MHz 頻段的用途規劃與整備釋出。

以美國 FirstNet 模式來看，除了發揮電信產業價值與企業社會責任，公私協力齊心建置網路優先提供 PPDR 公共服務使用，即可快捷、經濟、優質導入寬頻 PPDR，並促進頻率有效使用。

中華電強調，低頻段資源規劃是國家的長遠大計，目前是重整 800MHz 頻段的適當時機，應及早盤點既有使用狀況資訊並深入分析，另外，透過釋出 800MHz，以商網提供 PPDR 優先使用。

至於合併案頻譜超標議題，遠傳 (4904-TW) 對此回應，合併後倘若有超頻，應該要繳回，此乃符合法理，也是遠傳一貫的主張。超頻頻譜繳回後政府有許多處理方式，例如可拿來作公共利益使用，PPDR，遠傳對有益公共利益的選項都支持。