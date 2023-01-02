電信三雄佈千座基站 跨年夜全台數據量翻倍創高

2023 年跨年夜電信三雄在熱門地區設置千座基地台備戰，提供倍數以上的行動網路處理能力，滿足跨年尖峰時段的 4G、5G 訊務量，也帶動跨年夜全台行動上網數據量翻倍、創新高。

中華電 (2412-TW) 表示，全台 20 處熱門跨年景點，行動上網尖峰數據量超過平時的 5 倍，其中最受矚目台北 101 跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的 2 倍、高雄夢時代跨年晚會則增加 3 倍，此外，超過 8 成以上用戶，透過社群直播、FB、LINE、IG 等通訊軟體直播煙火及打卡。

中華電指出，事前縝密規劃 2023 跨年各活動場域，佈建近千台新型高效能基地台，以 AI 智能化及 C-RAN 高效能設備集中化等新技術，提供倍數以上的行動網路處理能力，有效承載跨年尖峰時段的 4G、5G 訊務量。

遠傳 (4904-TW) 內部統計，跨年夜全台數據使用量較平常成長 1.2 倍，語音話務量則為平常的 2 倍，為提供用戶完整的跨年網路體驗，在全台擴充超過 800 站以上各式基站設備、跨年夜當天出動超過 30 台行動通訊車。

另外，觀察全台用戶跨年網路與語音使用狀況，跨年時段語音話務量為平常的 2 倍；網路下載數據量為平常使用的 1.2 倍，上傳數據量達 1.5 倍；LINE 的下載和上傳數據量則分別是平常的 2.5 倍、4 倍； LINE 的語音話務量則為平常的 1.5 倍。

台灣大 (3045-TW) 表示，疫情解封後第一個跨年夜，不僅跨年人潮倍增，跨年行動通訊傳輸量再攀近 5 年新高。根據統計，跨年夜全台熱門景點行動上網傳輸量整體超過平時 3 倍，較去年成長 2 倍。

為提供用戶跨年夜順暢通訊品質，台灣大部署擴充行動車、行動基地台和小基站等近千台行動基站，並動員近千位員工及工程人員全程待命，隨時觀察網路流量或排除狀況。