〈中華電菁英論壇〉董座重申超標頻譜應繳回 加速導入寬頻PPDR

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (3) 日重申，國內電信合併案所延伸出的低頻頻譜超標議題，超標頻譜應需繳回，並進行整體規劃、加快引入寬頻 PPDR(公共安全與救難應變)，才能促進產業生態圈發展。

中華電信今日舉行菁英論壇，探討「強化關鍵基礎設施數位韌性－寬頻 PPDR(公共安全與救難應變) 通訊系統發展策略」，藉此掌握 1GHz 以下關鍵低頻段資源的發展趨勢。

謝繼茂指出，由於台灣地理位置關係，亞太地緣政治關係提升，台灣海峽威脅也日益升高，需要加快引入寬頻 PPDR，尤其 800MHz 是目前台灣目前可以導入寬頻 PPDR 的頻段。

中華電建議，按照電信事業法規來看，電信業者合併後的低頻須繳回，進一步整體規劃，透過建設寬頻 PPDR，提早強化公共安全，同時帶動 PPDR 的應用軟體、感測設備、終端設備的開發，促進相關產業生態圈發展。

謝繼茂提到，台灣 5G 發展是國際前段班，但是在公共安全與救難應變方面，在國際上卻不如馬來西亞等國家，所以要趕快來加強寬頻 PPDR。此外，根據國際發展趨勢資料，透過商用網路且頻率優先提供寬頻 PPDR，可以發揮低頻段的稀少性，以及使用效率極大化。

總經理郭水義表示，今天議題以把國家資源進行公共利益最大化，以及國家安全防護效益極大化等角度進行討論，並提供相關單位參考。

郭水義說，從 3G 頻譜競標開始，國家頻譜政策由過去的按營收繳費機制，改成頻譜競標一次性釋出，直到 2020 年 5G 頻譜競標，此脈絡都沒有改變且清楚，因此期待政府政策有高度與延續性。

針對電信合併案，郭水義指出，競業合併在法尊前提下，給予高度祝福、有助產業健康發展，但一切需要按照既有遊戲規則進行；對於合併案主張信賴必須保護市場才能穩固，頻譜有超規依法必須繳回，政府必有高度。