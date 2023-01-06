〈太空中心揭牌〉改制為行政法人 三年擬招募300人

國家太空中心自今年元旦起正式改制為行政法人，今 (6) 日舉行揭牌典禮，太空中心主任吳宗信表示，未來太空中心任務包含推動本土太空產業發展、完善太空產業建設、提升技術量能、培育人才等，而太空中心今年也將開出近百個職缺，並預期三年內招募 300 人，屆時組織人數將較目前約 200 人翻倍。

吳宗信表示，太空中心將會與經濟部、教育部等跨部會合作，包含創立育成中心，強化衛星應用、關鍵零組件 / 元件布局，同時完善台灣基礎設施，未來將在台灣東部選址國家火箭發射場域，今年就會啟動選址作業，也會與業界合作擴充小型驗測平台，加速進入太空的效率。

提升技術量能方面，吳宗信指出，將發展入軌火箭以利更快速取得飛行履歷，並規畫通訊衛星、遙測衛星等相關元件上，透過技轉機制擴散至台灣產業，台灣經過 20-30 年的太空基礎建構，目前太空中心已可完全掌握系統、次系統，將強化衛星計畫零組件開發，認為明年底台灣衛星自製率可達 60%。

吳宗信也補充，在人才培育上，太空中心已與陽明交大、中興大學、北科大等三間大學合作，同時與教育部合作將設立太空系統工程研究所，太空中心內部也將成立太空教育辦公室，將力拚協助台灣進一步打入國際太空組織。

除預計今年發射的獵風者衛星外，吳宗信說，太空中心在衛星發射規畫上，還有高解析度光學遙測衛星的福衛八號，從 600 公里往下解析度將可達到 1 公尺，若進一步以超解析度則可以到 0.7 公尺，預計發射 6+2 顆，也力拚最後 2 顆達到 0.5 公尺，甚至更好的地面解析度。

另一方面，太空中心也將執行政府提出 B5G 低軌衛星通訊衛星計畫，預計發射 2+4 顆，前 2 顆規畫與工研院資通所合作，後面 4 顆則會與產業界共同合作，同時為補足光學衛星的不足，也預計在 2027-2028 年發射應用微波的合成孔徑雷達衛星，並與福衛八號搭配使用。