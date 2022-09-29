低軌衛星商機熱 台灣首檔太空衛星ETF後市可期

美國太空總署 NASA9 月 27 日成功啟動衛星撞行星測試性任務，這項衛星捍衛地球任務開啟人類新紀元，第一金太空衛星 ETF(00910-TW) 基金經理人牟宗堯指出，太空衛星運用星際商機不斷擴大，台灣第一檔「太空衛星 ETF」後市可期。

第一金投信近年來大舉推出創新主題式共同基金如：機器人自動化、Fintech、精準醫療、人工智慧、電競、健康瘦身，毛小孩等，近年台灣主題型 ETF 也成為受矚目的交易標的，如：5G、電動車、綠能等，看準下一個熱門主題可望由近期全球討論熱度持續升溫的太空衛星引領，台灣首檔太空衛星主題 ETF 掛牌甫滿兩個月，持續吸金。

牟宗堯表示，除了 NASA 啟動衛星撞行星，近期包括蘋果 iPhone14 衛星通訊運用功能、伊朗頭巾革命衝突也獲馬斯克星鏈網路 (Starlink) 援助，NASA 最新推出的雙小行星改道測試任務等，在在顯示衛星商機正夯。

00910 追蹤 Solactive 太空與衛星指數，投資側重四大主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星與航太零件，及太空旅遊與探索等相關產業，其中，更以發展階段邁入高速成長及獲利回收期的衛星設備與通訊服務佔比 52%，及太空技術佔比 36% 為成份股配置核心，後兩大產業則處技術成熟及發酵期，合計佔比近 12%。

00910 目前在國家配置以太空衛星技術發展最先進的美國為首，投資佔比約 54%，其次則是擔任衛星發展重要供應鏈角色的台灣占比約 12%，其餘則包括法國、日本、加拿大、英國等，成份股共 30 檔。

牟宗堯表示，儘管太空產業俱備基礎建設產業抗跌性，然近期在升息壓力下，隨美、台股價出現修正，升息中末段提供看好太空衛星投資潛力投資人分批佈局進場點，迎接太空衛星持續不斷的利多議題與正向循環商機。