Opensignal網路報告出爐 中華電網速飆、台灣大獲獎最多

全球行動通訊網路測試分析 Opensignal 今 (21) 日發布 12 月台灣行動網路體驗洞察報告，本月多獎項由三大電信業者共享，中華電信 （2412-TW) 網速飆，包辦最多類別的獎項，而台灣大哥大（3045-TW) 得獎總數最多。

報告指出，中華電信用戶擁有台灣最快的連線體驗，包攬整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G 下載速度和 5G 上傳速度四大速度獎。

中華電信此次也取代遠傳電信成為整體上傳速度體驗獎得主，中華電信用戶整體上傳速度提高 1.8 Mbps (14.7%)，而遠傳電信用戶的整體上傳速度下降 0.9 Mbps (6.9%)。

影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，台灣大哥大表現最為優異，台灣大哥大獨自或同時獲得六個體驗獎。

台灣大哥大此次擠下遠傳拿下遊戲體驗獎，並與中華電信並列拿到影音體驗獎，並手握語音應用程式體驗、5G 影音體驗、5G 遊戲體驗和 5G 語音應用程式體驗四獎的共同得主。

另外，遠傳電信 5G 用戶使用 5G 時間最長，再次成為 5G 可用率獎的絕對贏家，遠傳 5G 用戶活躍連線 5G 網路的時間佔比最高，為 33.8% 發、中華電信則為 30.6%，而遠傳則從 38.7% 下降至 21.8-23.3%。

品質一致性方面，台灣大哥大在佔有優勢，兩個品質一致性獎項的唯一得主，不僅守住了上一屆的優秀品質一致性獎，此次更獨佔基礎品質一致性獎項。

在觀看高解析影音方面，台灣大哥大用戶以最高比例通過建議性能閾值標準；其他方面，中華電信贏得 5G 下載速度獎，領先競爭對手超過 100Mbps，連三次獲得剛獎項，此次網速高達 374.1 Mbps ，大幅超越遠傳。