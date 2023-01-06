搶春節國道商機！統一超東山服務區開幕 年後關廟接棒營運

統一超 (2912-TW) 今 (6) 日宣布，耗時超過半年翻新、占地最大的國道服務區─東山服務區趕在今日全新開幕營運，樂觀看春節長達 10 日的連假將湧入大量出遊車潮，而位於台南的關廟服務區，也預計年後開幕。

統一超自 2002 年起，以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場和商辦大樓 7 大類別，共營運有 57 個商場，而日前更取得服務區營業額霸主─清水服務區最優申請人資格。

此次東山服務區以「歡樂東山 · 榕景再現」為主題打造，規劃有 29 個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品和知名連鎖品牌。

統一超強調，東山服務區內除了設有 7-ELEVEN、星巴克和爭鮮外，近 9 成是具地方特色的在地美食，如周氏蝦捲、洪祖師担仔麵、得意東山鴨頭、深緣及水和東山咖啡，更引進南部服務區首次登場的麥當勞。

由於日前統一超取得清水服務區最優申請人資格，目前擁有泰安、仁德、東山、關廟和清水 5 處服務區經營權，位於台南的關廟服務區預計年後配合高公局進度開幕。

統一超說明，東山服務區前方有棵百年大榕樹，是在地守護神、地標和代表景觀，因此特別以「森林與樹」理念進行規劃設計，設有生命之樹、生命之光和生命之泉三大裝置藝術並結合光影與音樂，也邀請電影看板畫師田榮鈐獨家彩繪樹洞意境，讓休憩增添藝術氣息。

另外，戶外提供有親子戲水區、植物園、星光電影院，並針對毛孩共遊需求，擴建寵物共食區，成為用路人和寵物共同用餐場所新選擇。

為持續推展永續營運，統一超攜手勞工局，將弱勢勞工經營的晴天坊手工藝品、視障按摩服務導入東山服務區，打造全方位服務區新體驗。