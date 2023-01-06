宏達電去年12月營收回溫至5.2億元 全年44.09億元續創低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告營收，去年 12 月營收回溫至 5.2 億元，登全年最高，月增 33.66%，不過仍年減 9.57%，探同期新低。

宏達電去年第四季也寫全年單季最高，達 12.15 億元，季增 12.5%、年減 12.59%，續創同期新低；去年全年營收 44.09 億元，年減 16.07%，再創歷史新低。

儘管宏達電去年推出支援元宇宙的手機，以及 VIVE Focus 3 眼球追蹤套件與 VIVE Focus 3 表情偵測套件，來擴展 VR 一體機生態系統，不過營收仍未有起色，再探新低。

宏達電表示，繼先前與 ELLE 合作時尚元宇宙 ELLEverse 後，也在全美最大國際消費性電子展上，發表同時具備 VR 虛擬實境與 MR 混合實境功能的全新消費型旗艦一體機 VIVE XR Elite，以最完整的沉浸式虛實互動體驗，讓使用者在遊戲、娛樂、健身、商務、和教育應用等領域，皆可透過現實與虛擬世界的整合，輕鬆進入元宇宙的世界。

VIVE XR Elite 支援 PC VR，搭配 VIVE Streaming 功能，即輕鬆體驗串流影音服務與 Fortnite 等遊戲內容，甚至還可以透過支援藍牙遊戲控制器，獲得完整遊戲體驗模式。