宏達電VR部門營運好轉 傳擬赴海外掛牌

宏達電 HTC(2498-TW) 投入 VR 領域七年，大舉投入軟硬體設備、內容建置、平台等，近期市場傳，宏達電內部考慮將數個開始獲利的 VR 部門，推動赴海外掛牌上市與募資。

宏達電在 2021 年的企業轉型組織重組計畫中，創建七大事業部，包括 VIVE Systems、VIVERSE (原 Content & Platforms)、G Reigns (原 5G Solutions )、HTC 智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS 和 DeepQ。

由於宏達電旗下幾個 VR 部門已營運轉盈、獲利前景佳，公司有意將其分割獨立事業體到海外掛牌，強化未來籌資與發展，並吸引更多開發商加入；對此宏達電回應，對市場臆測不予評論。

宏達電為培育出獨角獸，在台北、北京、深圳、舊金山、以色列等地成立 Vive X 加速器，Vive X 加速器僅成立一年多，就成為全球最活躍的虛擬實境、擴增實境產業投資機構，並已選入近 70 個全球新創團隊。

看好 VR 前景，宏達電可透過 VR 平台，尋找更多新創企業加入，目前已與全球逾千家軟體開發商合作，開發超過 3200 個軟體應用，每個月持續增加中，積極培育生態系。

市場看好，宏達電 VR 部門赴海外掛牌，除可藉此孵育下一隻新創獨角獸，更有助宏達電在 VR 產業的聲量及定位，以及納入更多新的新創團隊，做大 VR 產業規模。宏達電目前 VR 合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年將發表新一代 VR 產品。

宏達電也認為，VR 產業仍有電池續航力與重量等技術需要克服，但隨著越來越多開發商加入，未來 3-5 年將進入黃金成長期。