蘋果AR/MR開發進度延後 恐難在春季發表會亮相

天風國際證券分析師郭明錤今 (6) 日表示，蘋果 (AAPL-US) AR/MR 頭戴裝置開發進度延後，預計產品量產出貨時間最晚可能將延後到第三季，意味今年春季發表會亮相機會逐漸降低，較有可能特別舉辦一場發表會，或是在 WWDC 上才會問世。

郭明錤指出，由於 AR/MR 設備機構件落摔測試不合標準，加上還需軟體開發工具時程，因此新品將延後發表，出貨時間遞延將影響相關零件供應鏈出貨，包含鏡頭大立光、玉晶光、相機模組高偉電子，以及眼球追蹤模組的致伸。

郭明錤認為，零組件可能將延後至第二季底或第三季大量出貨，由於終端產品的出貨時程延後，預計今年蘋果 MR 頭戴裝置的出貨預估可能將低於 50 萬台，低於市場預期的 80-120 萬台。

郭明錤預期，AR/MR 頭戴裝置將採用雙 ABF 載板，每部裝置將配備 4 奈米與 5 奈米生產的雙 CPU，而 CPU 與 ABF 載板目前分別由台積電與欣興獨家開發供應。

郭明錤認為，蘋果 AR/MR 頭戴裝置將配備 4 組 3D 感測模組，較智慧型手機 iPhone 多出近 1 倍，頭戴裝置的 3D 感測 VCSEL 可望由穩懋、Lumentum (LITE-US) 提供。