iPhone 11月出貨量腰斬 為何華爾街仍喊買蘋果

蘋果 (AAPL-US) 正在處理生產問題，瑞銀披露 11 月 iPhone 出貨量較上年同期少了一半以上，但華爾街仍舊看漲蘋果股票。

中國鄭州工廠是 iPhone 最大工廠，由於員工不滿該工廠的工作條件而發動抗議，加上去年晚期因新冠疫情遭封控關閉，加劇 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 手機發貨延遲問題，多位分析師認為，該問題應會衝擊蘋果 12 月為止一季的營收。

瑞銀分析師 David Vogt 周四 (5 日) 研究報告寫道，由於鄭州遭封控而關閉工廠，負面衝擊該地區組裝生產設備，11 月 iPhone 出貨量比上一年同期下降 57%。蘋果沒有立即回應置評請求。

儘管如此，Vogt 仍然看好蘋果股票，並給予「買進」評級，目標價為 180 美元。蘋果周四下跌 1.06%，收每股 125.02 美元。

FactSet 調查的 41 位分析師中，近 3/4 (或 73%) 給予該股「買進」評級，20% 建議「續抱」，但有 7% 分析師建議「賣出」。

Tigress Financial 分析師 Ivan Feinseth 周三重申該股「強力買進」評級和 210 美元的目標價，認為蘋果股價因生產問題而下跌反而創造買進時機，因為蘋果有龐大的用戶群和不斷增加的服務營收，這些將持續改善業績並為股東創造價值。

Feinseth 還表示，公司強勁的資產負債表和現金流應可持續為收購提供資金，也可以用來提高股息和買回庫藏股。

儘管如此，一些分析師仍質疑蘋果的近期表現。Exane BNP Paribas 分析師周二下調蘋果股票評級，自「優於大盤」降至「中立」，主張他們並未看到該股有重大積極催化劑，且股價已相當合理。