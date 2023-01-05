分析師：下調蘋果目標價至175美元 但維持「跑贏大盤」評級

Wedbush 分析師 Dan Ives 週三 (4 日) 將蘋果 (AAPL-US) 目標價下調至 175 美元，但他仍給予蘋果「跑贏大盤」評級。

Ives 表示，未來幾個季度，亞洲供應鏈情況好壞參半，蘋果似乎正在削減 Mac、iPad 和 AirPods 的部分訂單，以應對疲軟消費環境。他將蘋果的目標價格從 200 美元下調 12% 至 175 美元，但維持「跑贏大盤」評級。

Ives 指出，175 美元的目標價反映出在不確定的環境下，一些需求逆風開始影響蘋果增長。不過，他仍然認為 200 美元目標價是反映蘋果核心業務的正確估值。

Ives 說，雖然科技股在如今的升息環境中仍然是華爾街的頭號敵人，但是，在過去一年裡，蘋果股價表現仍然比其他遭受重創的科技股要好得多 。

蘋果股價在 2022 年暴跌 26%，部分原因是中國持續存在的供應鏈問題以及利率上升對大型科技股的打擊。那斯達克綜合指數以 33% 的跌幅結束 2022 年。

花旗分析師 Jim Suva 近日也重申對蘋果的 175 美元目標價。Suva 看好蘋果將在 2023 年推出的新款 AR/VR、轉向印度製造以及有望加快買回庫藏股和派息步伐。

Suva 認為，蘋果如今估值對市場非常具吸引力，看好蘋果 2023 年表現，預期市場需求將更加強勁。

CFRA Research 資深產業分析師 Angelo Zino 也曾表示：「蘋果是美國最大的品牌，我們認為它比其他任何企業都更易面對更大的頭條風險。