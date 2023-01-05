FTX倒閉詐欺案 Robinhood持股遭美司法部沒收

美國檢方周三 (4 日) 向法院表示，目前正在沒收加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried (下稱 SBF) 價值 4.65 億美元的 Robinhood Market (HOOD-US) 持股。

SBF 因 FTX 倒閉而遭控詐欺和洗錢。美國檢察官 Seth Shapiro 在聽證會上向 FTX 破產案的承審法官 John Dorsey 表示，司法部不認為 Robinhood 這 5600 萬股股票是破產財產，但在沒收程序中可解決對該資產的競爭索賠。

SBF 旗下公司 Emergent Fidelity 去年稍早透過與 Alameda Research 融資 6.48 億美元，買進 7.42% 的 Robinhood 股權。Alameda Research 也是 SBF 旗下公司。

在 FTX 倒閉前幾天，Alameda Research 曾以 Robinhood 股權作為抵押擔保品，向 BlockFi 借款 6.8 億美元卻無力償還，導致 BlockFi 倒閉而聲請破產，並在啟動破產程序時向紐澤西法院發動訴訟，要求 Emergent Fidelity 交出抵押擔保品。

美國檢方指控 SBF 涉嫌主導這場長達數年的「史詩級欺詐」，利用客戶存款支持其 Alameda Research 對沖基金，導致投資人、客戶和貸方恐損失數十億美元。

然而，SBF 迄今並不承認諸多指控，只承認對 FTX 的風險管理失敗，不認為自己需要承擔刑事責任。

SBF 擁有 Emergent 90% 的股份，而 FTX 的另一位前高層 Gary Wang 擁有 10% 股份，後者對 FTX 倒閉的欺詐指控已認罪，目前正配合檢方調查。

FTX 委任律師 James Bromley 在聽證會上表示，根據第 11 章的規定，目前沒有任何沒收目標資產由 FTX 實體直接控制，而針對成為訴訟標的 Robinhood 股份，「誰擁有這些股份，還是懸而未決的問題」。

按周三收盤每股 8.36 美元計算，Robinhood 的股票價值約 4.65 億美元。

BlockFi 和 Robinhood 沒有立即回應置評請求。