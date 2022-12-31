2022幣圈動盪一年 比特幣下挫60% 10萬美元預言落空

一些分析師一年前看好加密貨幣能延續 2021 年的強大氣勢，喊出 2022 年上看 10 萬美元，但這個大膽預測最後不但沒有實現，反而下跌 60%，跌到讓許多幣圈投資人心驚的低價——16500 美元。

今年由於聯準會 (Fed) 鷹派升息，加上 FTX、Voyager 等知名加密貨幣公司接連倒下，比特幣 (BTC) 價值一落千丈。其他加密貨幣也不好過，以太幣 (ETH) 暴跌近 70%，追蹤 100 大加密貨幣的指數重挫約 65%，FTX 創辦人 SBF 曾經大力推崇的 Solana(SOL)，今年來市值蒸發 550 億美元。

Millar Tabak+Co 首席市場策略師 Matt Maley 說：「人們不明白，2022 年和 2021 年有多少加密貨幣都是靠『寬鬆貨幣』輕鬆賺錢的資產類別。有一些被看好能存活並在未來蓬勃發展的加密幣，因為 Fed 的近零利率和大規模量化寬鬆 (QE)，漲得太快太多。現在這些因素消失，這些加密幣要花費更長時間，才能發揮潛能。」

Fundtrat 分析師 Tom Lee 曾在 2021 年底預測，比特幣今年會漲到 10 萬美元，而且不排除漲到 20 萬美元。此外，高盛的策略師今年初預測，比特幣五年內將漲到 10 萬美元，並侵蝕黃金的地位。

幣圈名人 Mike Novogratz 比高盛更樂觀，認為比特幣值五年內將漲到 50 萬美元，但他在 12 月初已經放棄這項預測。

但最大膽的還是方舟投資管理公司 (ARK) 的伍德 (Cathie Wood)，有「女股神」封號的她於 11 月底重申，比特幣到 2030 年可望漲到 100 萬美元，代表要從目前水準上漲 6000%。

回顧 2022 年，幣圈動盪一波未平一波又起，包括 5 月的 Terra 穩定幣 (UST) 生態系一夕崩解，導致三箭資本 (3AC)、Voyager 相繼倒閉，到年底，加密幣交易所 FTX 又爆出一連串醜聞，公司和旗下子公司都聲請破產、創辦人 SBF 被捕，連帶拖累 BlockFi。

Arcane 資深分析師 Vetle Lunde 表示，2021 年是零利率政策派對，讓極願承擔風險者大有斬獲，2022 年比較像是長達一整年的宿醉，大環境不利於勇敢的人，整個局勢進入反覆違約、詐欺、傳染的惡性循環。

Lunde 說：「這一整年，我們從比特幣的老口號重新學到一件事：別相信任何人。」