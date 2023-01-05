中國解封在即 分析師警告金融市場恐掀另一波震盪

正當金融市場努力走出 2022 年的頹勢之際，中國即將在幾天後重新開放國界，分析師警告，這恐怕會為金融市場帶來另一波震盪。

分析師表示，在美國和歐洲部分地區的物價增幅放緩之際，中國重新開放邊境，可能導致全球出現新一輪通膨壓力，就算是反對這種看法的策略師，也警告金融市場可能出現短暫的恐慌潮，因為投資人和交易員認為去年市場的劇烈波動有可能重演。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「每個人都在討論中國問題，這對金融市場的許多方面來說，都是一大重點。被問到的問題是，中國重新開放是否會加劇聯準會 (Fed) 對抗通膨的挑戰並推高油價，我不這麼認為，但中國重新開放後有可能掀起恐慌。」

他說，從表現上來看，通膨預期和油價上升可能讓投資人感覺像是重演 2021 年的通膨恐慌，但股債市今年出現另一輪跌勢的可能性比較小，這是因為服務通膨對 Fed 決策者和利率預期的影響大於商品通膨，而商品通膨會更直接受到中國影響。

考量到中國是全球最大原油進口國，Chandler 說，當油價像去年一樣逼近每桶 100 美元，澳幣、南非蘭特和巴西雷亞爾等商品貨幣將成為最大受惠者。

隨著時序進入新的一年，即使油價因亞洲國家病例激增而大幅下滑，目前金融市場仍未浮現對中國重新開放的擔憂情緒。

Monetary Policy Analytics 經濟學家 Derek Tang 表示，中國重新開放的影響還沒反映在市場上，交易員預估聯邦資金利率會在 Fed 開始降息之前達到 4.9% 左右的高峰，這之中的風險在於中國再度搞砸，迫使 Fed 依據中國的情況重啟升息，而其他主要央行將緊跟其後。

Tang 說：「原因可能是中國釋出巨大需求，但對全球經濟的供應相對沒那麼多，這可能會推高全球通膨。」他還稱，上海、北京等城市難以找到充足人力生產低價商品，也是西方國家央行必須面對的另一項挑戰。

Tang 表示，今年股市可能以非常不穩定的方式作出反應，企業獲利受到擠壓也是一大問題，利率上升將打壓公司利潤，進而對企業估值造成衝擊。