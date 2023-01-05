升息高點已過 外資今年回頭機率高 投信看好台股先蹲後跳

台股去 (2022) 年遭外資狂賣大盤重挫逾 3 成，施羅德投信台股團隊認為，今 年升息高點已過、美元不再強勢，預期屆時外資回補台股機率高，大盤有望蹲低後再跳高。

台股去年年初高點衝上 18619 點後，受俄烏戰爭、通膨升息等因素影響，拖累指數低點下挫至 12629 點，高低點落差將近 6000 點，外資全年賣超金額逾 1.2 兆元，調節規模創歷年來新高。

台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，去年外資全年賣超金額創歷年新高，但考量今年下半年升息高點已過，強勢美元可能轉弱，屆時外資回補台股機率變高，今年台股可望擺脫外資大幅賣超的困境。

葉獻文進一步指出，不過今年台股仍將持續震盪，其中上半年市場因預期景氣衰退心理因素，將使金融市場持續修正，市場預估美國 GDP 低點將落在今年第 2 季，如有衰退則可能落在今年第 1 季到第 3 季，高低點落差達 5%，而總經面轉弱也將影響投資信心。

但葉獻文也說，因市場壞消息已被消化的差不多，研判下半年股市可望逐步回升，建議投資人低檔承接分批布局，為迎接看漲行情預做準備。

從產業來分析，葉獻文表示，半導體存貨創歷史新高，尚未反映在上游晶圓製造端，半導體今年將面臨營收與成本下滑速度的拉鋸，所幸下游廠商已開始去化庫存，未來庫存金額才是關鍵指標。

另外，世界貨櫃運價指數去年修正約 77%，航商減倉跌幅收斂，預期今年第 1 季航商獲利進入損平點，均屬正面消息。

展望台股後市，葉獻文認為台股有四大利多與四大利空，其中利多包括︰目前台股股價淨值比為 1.8 倍，約當於 5 年均值 1.9 倍且仍有 4% 左右現金殖利率、外資賣超金額將逐步收斂、油價與黃豆、小麥、玉米等原物料價格持續下滑，顯示通膨高峰已過、中國兩會前夕將推出刺激經濟方案。

利空方面則包括：升息縮表等對總經負作用開始發酵、11 月景氣對策信號加速下滑，為 2022 年以來低點、對企業獲利看法偏保守、兩岸關係在 2024 年總統大選前無改善機會。