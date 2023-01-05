安碁資訊、智聯服務營收報喜 去年Q4、全年同寫新猷

宏碁 (2353-TW) 集團旗下小金虎營運報喜，安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW) 在併購效益擴大服務版圖帶動下，去年第四季營收雙雙改寫新高，分別達 4.51 億元、3.91 億元，年增 73.8%、20.7%，累計去年營收各達 16.03 億元、13.89 億元，同寫新猷。

安碁資訊去年 12 月營收達 1.77 億元，月增 23%、年增 41.4%，第四季營收達 4.51 億元，季增 12.2%、年增 73.8%，累計去年營收達 16.03 億元、年增 88.08%，單月、單季、全年均刷新歷史新高。

安碁資訊去年併入宏碁雲架構 (eDC) ，強化雲端維運備援機制，提供資安一條龍服務，同時也成立子公司安碁學苑 (ACAD) 協助培育國內資安人才，安碁資訊表示，去年三大事業營運均符合既定目標，今年續拚成長。

此外，安碁資訊為擴大增強攻防演練的服務能量，計畫導入美國資安專業組織 MITRE 發布的攻擊與防禦方法論 (MITRE ATT&CK & ENGAGE)，創新推出適用於金融領域的主動式防禦方案，將協助金融機構從預防、檢測乃至回應的整個過程都採自動持續地進行。

智聯服務 12 月營收達則達 1.33 億元，月增 21.4%、年增 3.5%，第四季營收達 3.91 億元，季增 18.2%、年增 20.7%，累計去年營收達 13.89 億元，年增 12.2%，單季、全年雙寫新猷。

智聯服務表示，近年隨著海外市場開發成效浮現，去年前三季獲利更已超過前一年度全年總合，在競爭激烈的系統整合市場中，智聯服務挾宏碁集團全球資源，持續開發海外市場客戶，目前海外營收占比已突破 2 成，除對獲利成長有助益外，也可望產生與同業競爭的差異化利基。

資訊人力委外服務也是智聯服務近年成長重心之一，智聯服務表示，2019 年即成立子公司宏達服務，提供客戶資訊人力委外服務，目前其服務觸角也已延伸至海外市場，未來成長動能可期，此外，轉投資 OT 服務商旭誼工程客群也與智聯服務 IT 領域客戶具高度重疊性，可望進一步提供客戶 IT+OT 的一條龍式完整服務，並帶動營運成長。