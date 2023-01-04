〈陳俊聖開講〉宏碁庫存去化已告段落 今年大環境挑戰大

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (4) 日表示，宏碁庫存調整已達到內部覺得 comfortable(合適) 的水準，短期因應供應鏈問題，將會多備一些成品庫存，不過從總經面來看，大環境依舊不好、挑戰相當大，若沒有新需求刺激，整體筆電市場規模最快 一年將回到 2017-2019 年、僅有剛性需求的水準。

陳俊聖說，從總經定義來看，一個國家消費者物價指數 (CPI) 超過 3% ，就被視為通貨膨脹，需要開始警戒，若超過 6% 就是高通膨，政府單位勢必出手干預，因此宏碁去年年初觀察美國 CPI 數據變化後便開始示警、準備，至於今年整體經濟狀況，從全球 19 個銀行金融單位預測來看，依舊不會很好。

依據市調機構 IDC 數據顯示，全球筆電市場規模在 2021 年達到高峰後，將連兩年呈現衰退，外界關注產業何時能出現反轉，陳俊聖認為，如果從筆電剛性需求的角度來看，2017、2018、2019 年因市場規模變化不大，凸顯市場是由剛性需求支撐，也預期這一次市場回到剛性需求「快則 1 年、慢則 2 年」。

不過宏碁並沒有這麼悲觀，陳俊聖表示，市場一定會有新的刺激帶動需求，這部分也是宏碁近年持續努力的部分，包含推出 Vero 環保產品線、裸眼 3D 筆電應用等。

值得注意的是，陳俊聖說，宏碁庫存調整已經告一段落，雖然第四季財報尚未公告，但透露有把握庫存會再下來一點、現金部位則還會再增加一些，且隨著庫存調整告一段落，業績將會貼著市場走。

陳俊聖補充，考量近期供應鏈受疫情影響、協力 ODM 廠產品平均產能開出不到一半，正策略計畫將成品庫存周期拉高一些，從 6-8 周的健康水位增加到 10-11 周，以確保後續供應鏈不會成為供給瓶頸，並透露去年底就有約 7% 訂單因供應鏈問題無法出貨而遞延，但他也強調會持續管控零件、在途產品庫存。

筆電產業自去年下半年面臨高庫存去化壓力，陳俊聖說，高庫存將會導致廠商面臨現金周轉、跌價損失、新舊產品組合等影響，也不諱言宏碁去年前三季依法提列約 23 億元跌價損失，並影響毛利率約 1%，但都優於同業表現，且截至去年第三季市占率也從去年初的 8% 成長至 9.6%。