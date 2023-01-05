群光去年12月、Q4營收雙減 全年仍達1157億元創新高

群光 (2385-TW) 今 (5) 日公布營收，去年 12 月合併營收 85.66 億元，月減 11.2%、年減 14.3%；第四季合併營收 276.02 億元，季減 9.8%、年減 7.1%；不過去年全年營收仍達 1157.48 億元，年增 8%，登歷史新高。法人看好，去年獲利有望挑戰新高，賺超過一個股本。

展望後市，群光提到，今年營收主要成長動能來自經營高附加價值產品，例如 AI 影像產品將更著重於拓展高毛利的產品應用市場，鍵盤方面將繼續推出高單價產品，及擴大市場佔有率。

法人認為，群光營運可望高個位數成長，由於多元化產品組合，加上在鍵盤、AI 影像產品、電源市場中分別取得市場領先地位，經濟前景相對不明下，營收表現將持續穩定成長。

群光耕耘非 PC 領域有成，去年營收比重過半，也成為營收成長主要動能，其中 AI 影像產品營收年增超過 3 成，網通產品年增逾 6 成。

此外，積極運用 AI 影像技術、網通技術以及電源技術於 AIOT、智慧家庭、智慧醫療、車用市場、視訊會議等領域，去年首次為歐系客戶推出高階商用監視器進入商用監測市場，目前已掌握多位潛在客戶。

生產製造方面，群光 2019 年於泰國建立基地並順利生產，未來將可彈性因應歐美地區客戶需求，法人預期，群光製造的影像監視器將充分受惠於美歐國防授權法 NDAA 商機。