併購效益浮現 智聯服務前三季EPS 2.46元賺贏去年全年

宏碁 (2353-TW) 集團旗下智聯服務 (6751-TW) 今 (31) 日公告第三季財報，受惠系統整合業務擴大，加上併購旭誼工程效益浮現下，單季純益達 2136.5 萬元，季增 40.84%、年增 446.42%，創單季新高，每股純益約 1.11 元，累計前三季純益 4499.5 萬元，年增 117.4%，每股賺 2.46 元，賺贏去年全年。

智聯服務第三季營收 3.3 億元，季減 6.35%、年減 2.21%，毛利率 13.98%，季增 0.64 個百分點、年增 5.16 個百分點，營益率 2.8%，季減 2.22 個百分點、年增 1.64 個百分點，稅後純益約 2136.5 萬元，季增 40.84%、年增 446.42%，創下單季歷史新高，每股純益 1.11 元。

智聯服務上半年營收 9.98 億元，年增 9.1%，毛利率 12.99%，年增 2.56 個百分點，營益率 3.75%，年增 0.88 個百分點，稅後純益 4499.5 萬元，年增 117.4%，淨利率 4.51%，年增 2.24 個百分點，三率三升，雖然今年有現金增資導致股本膨脹，但前三季每股純益已達 2.46 元、超過去年全年。

智聯服務日前投資 9000 萬元，以每股 45 元，取得 OT 服務廠旭誼工程約 2000 仟股股權，持股比達 33.33%，智聯服務表示，轉投資旭誼工程已在今年第三季起認列投資收益，對獲利有正面挹注，隨著近年台灣半導體、電子大廠建廠持續進行，旭誼工程做為無塵室、機電空調工程服務廠商，客群與智聯服務 IT 領域客戶具有高度重疊性，有助進一步提供客戶 IT 加 OT 的一條龍式完整服務。

另一方面，智聯服務近年也配合客戶海外擴張營運據點腳步，加上宏碁集團全球化資源挹注，海外營收成長快速，智聯服務說，累計今年前三季海外營收占比已達 15%。