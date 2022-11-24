安碁資訊Q4迎傳統旺季 明年營運拚再優於今年

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今年在資安需求提高、併購效益發酵下，前三季已賺贏去年全年，第四季迎傳統標案認列旺季，營收可望再創新高，展望明年，總經理吳乙南今 (24) 日表示，營運仍以優於今年為目標，海外市場則會著重布局泰國市場。

安碁資訊除既有服務外，今年也將宏碁雲架構 (eDC) 併入，強化雲端維運備援機制，提供資安一條龍服務，此外，也成立子公司安碁學苑 (ACAD) 協助培育國內資安人才，吳乙南說，今年三大事業營運均符合既定目標，明年仍以成長為目標。

展望明年，吳乙南指出，安碁資訊仍將以零信任 SOC 為主軸，同時擴展 Cloud SOC 雲端原生功能、政府 / 金融 / OT 資安檢測，安碁學苑也將以取得職訓中心 TTQS(人才發展管理系統) 認證為目標，據悉，安碁資訊 Cloud SOC 已結合國際三大 CSP 業者，陸續打進國內電子五哥之一、大型金控，明年可望逐步貢獻營運。

吳乙南也透露，今年下半年以來金融合規檢測專案量年增 60%，11、12 月業務還是很忙碌，明年來自金融、製造業業務成長仍可期，目前政府部門營運貢獻約達 5 成，金融、企業則各占約 2 成。

海外市場方面，吳乙南表示，業務拓展近年受疫情影響，進度較預期慢，不過安碁資訊仍將以東南亞市場為主攻，並搭上宏碁集團全球布局優勢，目前來看，明年會主力著重部署泰國市場，印尼市場則會進行調整，並持續評估拓展菲律賓、馬來西亞等市場。

隨著近年資安意識逐步抬頭，金管會更陸續要求國內金融單位、企業設立資安長、資安團隊，繼 42 家金控後，今年底前 111 家資本額超過百億元的上市櫃企業也須完成設立資安團隊組織，凸顯台灣資安人才需求持續擴大，安碁資訊除透過安碁學苑培育人才外，也希望廣納資安人才加入。