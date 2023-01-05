藥品需求暢旺 健喬去年12月、Q4、全年營收均創新猷

健喬 (4114-TW) 今 (5) 日公布 12 月營收 4.63 億元，月增 15%、年增 39%；第四季營收 12.64 億元，季增 14.3%、年增 38%；去年全年營收 43.95 億元，年增 36%，單月、單季、全年營收均創新高。

健喬說明，由於中國近期宣布與病毒共存，三年封控期間對於止痛發燒等輕症防疫藥銷售加以管制，造成解封後民眾快速購買藥品、供不應求，且掃藥潮也擴及港澳與台灣。

其中，健喬香港子公司透過健喬品牌藥愛克痰、優列扶及心得適濃縮注射劑順利進藥大型醫療機構，奠定經營基礎外，此次中國搶藥潮也帶動 12 月業績大幅成長，年增超過六成，攀新高紀錄。

健喬子公司優良生醫分割獨立後，主攻 OTC 市場，12 月業績也比去年成長 120%，去年全年營收成長超過六成，又以指示用藥金吉胃福適凝膠銷售最強勁，銷量比平常增加倍數。優良生醫今年將提供更多高附加價值的醫藥保健品。

健喬表示，旗下呼吸道產品 NAC(乙醯半胱氨酸)，以及在中國銷售多年的布地奈德鼻噴，均出現在中國官方防疫指引用藥清單中，預期醫生將有開立處方的長期需求，此外，NAC 與中國全國經銷商完成經銷合約簽訂，將陸續出貨。

展望未來，健喬提到，每年將查登一款新藥，繼今年查登膀胱過動用藥 Uritos 後，腸胃道用藥 Goofice、頭頸部癌新藥 Nimo、以及治療子宮肌瘤的 linzagolix 等將奠定長期成長動能。