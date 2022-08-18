健喬呼吸道用藥明年中國上市 今、明年營收雙位數成長

健喬 (4114-TW) 今 (18) 日舉行法說，展望後市，財務長潘銘雄表示，今年營運成長動能包括舒緩呼吸道症狀用藥愛克痰出貨動能延續，自有品牌藥效益持續顯現，明年愛克痰將在中國啟動銷售，有望進一步提升毛利率。法人估，今年營收有望年增 30%，明年再雙位數成長。

健喬旗下愛克痰在處方用藥需求不減，潘銘雄指出，今年仍處供不應求的狀態，除了台灣市場，今年 6 月已取得中國藥證，目前正在與當地經銷商洽談合作，最快明年第一季上市銷售。

潘銘雄分析，中國呼吸道黏液溶解劑 NAC 市場，目前僅有一家原廠與一家學名藥廠供應藥品，其用藥甫納入當地醫保 (如台灣健保)，因此年產值規模僅 6 億元、年需求量 4500 萬顆，預期產值仍有成長空間。

健喬將成為第三家進入市場的藥廠，將複製台灣銷售模式，採低價銷售競爭、擴大市占率，目標明年啟動銷售，可拿下 3 成市占，同時推升整體毛利率表現。

其他藥品進展方面，術後保健品 L-Arginin 所有認證都已具備，正等待中國查廠後取證，潘銘雄說，由於目前中國所有輸入保健食品都在等待海外查廠，不過查廠時程尚未確定。定量吸入劑產品 Duasma 預計本季取得驗證性臨床報告、明年第四季取證。

健喬子公司益得 (6461-TW) 研發進度方面，氣喘控制用藥 SYN010 預計今年底前取得台灣藥證、治療急性氣喘疾病定量吸入劑型產品 SYN011，正在進行藥物藥效學試驗 (PD)，目標明年取證。至於是否有授權機會，潘銘雄僅提到，目前兩項產品都有藥廠來談授權。

健喬 7 月營收 3.55 億元，月增 5.64%、年增 44.27%；累計前 7 月營收 23.8 億元，年增 33.13%。