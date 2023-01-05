蘋果市值跌破2兆美元 「中國巴菲特」段永平出手抄底

在蘋果公司 (AAPL-US) 市值跌破 2 兆美元大關之際，享有「中國巴菲特」封號的段永平，賣出波克夏 (BRK.B-US) 與騰訊 (00700-HK) 股票，敲進蘋果股票，抄底意味濃厚。

《券商中國》報導，段永平周三（4 日）在社交平台上說：「換了一些 Brk/B（波克夏 B 股）到蘋果，美股的騰訊也基本上全部換到蘋果了，港股的還沒動。」他並說：「希望（蘋果）這個價位或以下能夠持續一年以上，這樣蘋果的回購就會更有效率。」

去年 12 月 25 日，段永平就表示，計劃用其他股票再換點蘋果。不少人猜測他會賣出騰訊或波克夏等股票來換蘋果。去年 12 月 30 日，段永平坦言：「昨天確實減持了一些去換蘋果了。」

為何他如此看好蘋果？段永平說：「只能說比較起我對別的公司而言，我更懂蘋果。從機會成本的角度衡量，以目前蘋果的價錢，我更願意拿著蘋果。只要在這個價錢以下，我是可能會慢慢把手裡大部分其他股票都換成蘋果的。」

蘋果股價周二收盤大跌 3.7%，市值跌破 2 兆美元關卡。該公司股價周三收盤大漲 1.03%。

段永平認為，最重要的是，確認蘋果能持續賺錢，只要他能確認這一點，蘋果股價越低越好。他說：「蘋果的商業模式和企業文化決定了蘋果很可能會繼續賺錢。」

自 2011 年買入蘋果以來，段永平持有蘋果的時間，已經長達 10 年，不斷增持，最終在蘋果股票上獲利數倍。

去年 2 月、3 月、4 月、8 月、10 月，段永平均宣布買進騰訊，但他並未大手筆敲進騰訊股票。段永平說：「我對蘋果確實完全不操心，掉多少都不往心裡去。騰訊總是覺得懂得不透（未來現金流），下不了重手。」