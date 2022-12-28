中國大解封 港股應聲漲破20,000點關口

香港股市周三（28 日）恢復交易，恒生指數盤中收復 20,000 點大關，為 8 月底以來首見，利多是中國政府將進一步鬆綁邊境管制措施，並恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注。

恒生與恒生科技指數周三盤中漲幅均超過 2%，其中恒生指數漲破 20,000 點大關，為 8 月 31 日以來僅見。

中國國家衛健委周一晚間宣布，明年 1 月 8 日起，實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」政策，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

國家衛健委並表示，取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，來華人員在行前 48 小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向中國駐外使領館申請健康碼。

中國國家移民管理局周二也發布公告，從明年 1 月 8 日起調整移民管理政策，有序恢復受理審批民眾因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注。

香港政府發言人同日表示，在中央支持下，很快就能實現通關，港府正全力推動香港和中國逐步、有序、全面通關，香港海關各口岸管制站已做好準備。其中高鐵西九龍站口岸海關人員正密鑼緊鼓進行關務演練，檢查防疫裝備，校正清關設施。

不過，中國電動車製造商蔚來在香港的股價暴跌近 10%，利空是蔚來周二說，由於需求疲軟與供應鏈限制，預估今年第 4 季交車量介於 38,500 至 39,500 輛，較原估下修 10% 至 18%。