FTX創辧人SBF拒絕認罪 將於10月份出庭受審

從巴拿馬引渡回美國的加密貨幣交易所 FTX 創辧人 SBF(Sam Bankman-Fried) 周二 (3 日) 在紐約出庭，對檢方提出的共 8 項欺詐、洗錢和其它金融犯罪罪名指控，表示他不認罪。

主審法官 Lewis Kaplan 隨後裁定，SBF 的案件將於今年 10 月 2 日開始審理。此前美國檢察官表示，他們預計將在未來 4 周內為本案提供所有證據。

法律專家表示，這一結果並不算讓人意外，這可以讓 SBF 和他的法律團隊，有更多時間研究檢方手裡掌握的證據，並計畫他的下一步行動。

SBF 去年 12 月 21 日被巴哈馬警方引渡回美，地方法官隔天批准他以 2.5 億美元保釋金交保。美國紐約南區檢察官辦公室指控 SBF 共 8 項刑事罪名，包括電匯欺詐和違反競選財務規定等，所有罪名加起來最高可判處 115 年監禁。

聯邦檢察官 Danielle Sassoon 要求法官禁止 SBF 獲取或轉移與 FTX、Alameda Research 相關的資金，做為他保釋的附加條件，並獲得法官批准。

在被捕之前，SBF 雖然承認 FTX 風險管理失敗，但他認為自己並不需要承擔任何刑事責任。

SBF 的重要副手、FTX 共同創辦人 Gary Wang，以及 SBF 前女友、Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison ，均已對多項指控認罪並同意與檢方進行合作，預計將在本案中充當污點證人。

加密貨幣在台北時間周三 (4 日) 多數上漲，截至 15:16，比特幣報 16867 美元，24 小時漲約 0.85%， 以太幣報 1250 美元，24 小時升 2.8%。