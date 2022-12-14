FTX破產餘震？ 幣安24小時內被大提款19億美元

區塊鏈數據公司 Nansen 周二（13 日）表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）過去 24 小時內已登記 19 億美元的提款，因為幣安表示已「暫時停止」提領 USDC 穩定幣。在 FTX 創造幣圈史上最大規模破產案後，幣圈投資人心理陰影揮之不去，擔心交易所可能肆意揮霍用戶資金。

Nansen 統計，幣安上述 24 小時內淨流出加密貨幣價值遠超其他加密貨幣交易所，幾乎是排在第二位的交易所 Bitfinex 的 18 倍。從數據來看，在經歷 FTX 風波後，即便是最大加密貨幣所幣安，投資人對其信任可能正在流失。

Nansen 執行長 Alex Svanevik 表示，考慮到幣安的準備金規模，這些流出的金額仍相對較小，但鑑於幣圈近期風波，許多投資人選擇謹慎做法也不足為奇。

幣安創始人趙長鵬（CZ）近日一直在推特發文表達其對幣安的信心，周二他在推特發文表示，幣安「今天」被提款規模達 11.4 億美元，目前尚不清楚他是否只 24 小時內的規模。

幣安遭大提款的前一天，日前有則報導讓外界對加密貨幣領域監管風暴的焦點暫時從 FTX 轉移到幣安身上。該報導表示，美國檢察官正在考慮對幣安及趙長鵬等高層發起可能涉及洗錢的刑事指控。

據悉，美國司法部對幣安的調查始於 2018 年，著重幣安是否違反美國反洗錢法律和制裁規範，至少有 6 名聯邦檢察官參與其中。不過對於如何處裡幣安，司法部內存有分歧，有檢察官認為已收集到證據，有理由起訴幣安包括趙長鵬在內等人，有些人則認為還需要更多時間審查證據。

知情人士透露，最近幾個月幣安委託美國律師事務所 Gibson Dunn 辯護律師和美國司法部官員舉行會談。幣安提出的反對起訴觀點之一是，刑事起訴將對已經處在長期低迷的加密貨幣市場造成嚴重破壞，另外會談中還可率可能達成的認罪協議。

對於上述媒體報導，美國司法部拒絕置評。幣安發言人則表示，對美國司法部的內部運作沒有任何了解，即便了解也不宜發表評論。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.8%，報 17,662.03 美元；以太幣上漲 4.7%，報 1,312.87 美元。