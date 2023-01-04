光電放閃力抗賣壓 台股跌24點收14199點 10日線沒站穩

台股今 (4) 日多空分歧，電子股漲跌互見，其中光電族群表現強勢，再生能源族群為盤面多頭指標，百貨股也吸引資金進駐，不過，航運股賣壓偏重，加上台積電、聯發科、鴻海尾盤壓低，加權指數終場小跌 24.99 點，收在 14199.13 點，10 日線得而復失，成交值 1610.11 億元。

櫃買指數終場上漲 0.94 點或 0.51%，收在 183.47 點，成交值 463.37 億元。上市櫃成交值合計 2073.48 億元。

觀察主要電子股表現，台積電 (2330-TW) 陷入多空拉鋸，終場下跌 0.77%，收 449.5 元；鴻海、聯發科尾盤湧現賣壓，終場跌逾 1%，分別收在 98.1 元、636 元；ABF 載板雙雄賣壓重，南電大跌逾 4%，欣興也挫逾 1%；面板雙虎連袂走揚，友達上漲 1.6%；大立光領軍光學股走揚，玉晶光勁揚逾 3%；DRAM 廠南亞科收漲逾 2%。

高價股獲資金青睞，其中，千金股旭隼大漲逾半根停板，收在 1595 元，股王大立光與股后信驊連袂走揚，祥碩、富邦媒勁揚逾 5%，寶雅漲幅放大至 8%，世芯 - KY、和泰車也獲資金點火，不過，亞德客 - KY、嘉澤、緯穎遭到調節。

中國解除疫情封控措施，加上台灣政府大力推動能源政策支持，可望推升再生能源產業出貨，風發概念股今天再度成為盤面多頭指標，華城直奔漲停板 57.6 元，上緯投控、永冠 - KY 大漲超過 3%，中興電、士電、亞力、大亞等漲勢也不俗。

太陽光電族群也受惠政策作多題材，吸引資金湧入，其中達能股價翻紅後，一度攻上漲停價，成交量明顯放大，新晶投控同步亮燈漲停，其他包括茂迪、安集、國碩、元晶、碩禾、聯合再生等，均在盤上表現。

航運股普遍走低，貨櫃航商長榮失守 160 元，終場跌逾 2%，陽明、萬海也下挫 1-2%；散裝航運股慧洋 - KY、四維航、台航、中航、裕民、新興均遭調節；不過，宅配通、嘉里大榮、漢翔等仍表現有撐。