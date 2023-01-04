〈台股盤後〉大型權值股疲弱 十日線得而復失

台股今 (4) 日呈現狹幅震盪，盤中雖然一度重返 10 日線，但在電子、傳產等大型權值走弱下，尾盤下跌 24.99 點或 0.18%，收 14199.13 點，十日線得而復失，成交金額 1610 億元，在大型股疲弱下，中小型的電力及內需消費題材股逆勢走揚。

電子權值今日普遍走弱，台積電下跌 3.5 元或 0.77%，收 449.5 元，鴻海股價續弱，收跌 1%、聯發科也下跌 1.2%，台達電、聯電及日月光投控同步收跌。ABF 載板相關的南電重挫 4.3%、欣興跌 1.6%，臻鼎 - KY 也跌 2.5%。

不過，高價指標股旭隼逆勢大漲近 6%、大立光也漲 1.2%，表現強勢；南亞科漲 2%、友達漲 1.6%、群創也收紅，其餘如智邦、信邦、技嘉、致茂、研華、緯創等都逆勢抗跌。

傳產方面，貨櫃海運三雄連袂走弱，萬海跌 2.6%、長榮也跌 2.5%，陽明則跌 1.7%；鋼鐵指標中鋼跌 1.2%。而裕隆集團今日強攻，裕隆漲近 4%，中華車漲 3.5%、裕融漲 2.6%。

族群股來看，綠能及儲能等電力題材股今日相繼表態，華城直奔漲停，安集、上緯投控漲幅在 4% 左右，茂迪、國碩、永冠 - KY 漲 3.5%，大亞也漲 3%，中興電、亞力、東元等也都漲超過 2%

此外，政府宣布每人將發 6000 元，帶動消費、餐飲、觀光個股走揚，富邦媒大漲 5.9%，寶雅漲 8.5%、天蔥漲 6.4%，雲品漲 4.9%，國賓漲 3.3%、王品漲 2.4%，遠百、寒舍等連袂走揚，也是盤面上較強勢的族群。