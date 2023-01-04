〈台股盤中〉晶圓雙雄穩盤、中小型股勁揚 守住14200點

美股 2023 年首個交易日全面下挫，台股今 (4) 日也開低，不過隨著晶圓代工雙雄翻紅穩盤，能源、網通等中小型股勁揚，指數先蹲後跳、翻紅重回 14200 點之上，估量 1500 億元。

櫃買指數開低走高，最高至 183.79 點，其中光電表現最強勢，上漲 1.8%，其次為電子零組件與通信網路；航運業表現最弱，下跌約 0.3%。

觀察權值股表現，台積電最高漲至 454 元，午盤維持在平盤震盪；鴻海將與全球第二大 IC 設計商輝達合作開發自動駕駛電動車平台，不過股價不給力，在盤下震盪；聯發科、台達電、日月光投控等表現同樣疲軟；台塑四寶、貨櫃三雄等傳產指標股下挫。

盤面上能源概念股表現續強，華城、樂事綠能雙雙漲停；盛達、中興電、亞力上漲逾半根停板，永冠 - KY、上緯投控、國碩等表現也不俗。

電線電纜族群獲資金青睞，大亞、合機大漲超過 5%，華新、華榮漲幅逾 2%，大山、宏泰、億泰、華電均站穩盤上。

網通廠仲琦 12 月營收雙增，達 13.79 億元，第四季營收 36.75 億元、去 (2022) 年全年 123.18 億元，年增 27.2%，同創新高，激勵股價跳空漲停鎖住；網通廠同沾光，台林、東訊也有逾 5% 漲幅；明泰、友訊、合勤控、展達、啟碁等表現也不俗。