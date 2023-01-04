調查：近八成美國人認為今年經濟面臨困境

根據 Gallup 最新民意調查顯示，近八成受訪美國民眾認為，2023 年美國經濟將會面臨困境。

該調查顯示，79% 受訪美國人認為，2023 年將充滿經濟困難，僅不到 20% 美國人對經濟抱持樂觀態度。

這項調查也發現，民眾對今年通膨情況感到擔憂，65% 受放者認為，整體物價將高速上漲。另有 81% 受訪者認為今年稅收會增加。

不過，針對今年就業情況，似乎較不那麼悲觀，53% 的人認為今年失業率將上升，46% 的人預測將會是就業充分或就業會增加。

美國銀行先前也預估，美國經濟將在 2023 年第一季將陷入溫和衰退，明年美國國內生產毛額 (GDP) 將負成長。

美國銀行首席美國經濟學家 Michael Gapen 指出，通貨膨脹率的下降將伴隨著「溫和衰退」，並且失業率將在明年達到 5.5% 的峰值。

2008 年準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 也曾表示，由於 Fed 的激進升息，美經濟明年將會陷入衰退。即將到來的經濟衰退將是嚴重的，不會是一場短暫而淺的衰退，而是一場深刻而持久的衰退。由於美國通膨率為 7.1%，失業率為 3.7%，魯比尼認為，這個世界上最大的經濟體幾乎肯定會面臨硬著陸。

他也預測，如果明年美國經濟萎縮，標準普爾 500 指數可能暴跌 25%。他建議投資人不要太偏重股票，多持有現金。