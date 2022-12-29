策略師：無論美經濟是否衰退 企業獲利下調是明年股市最大風險

根據投資研究機構 Ned Davis Research(NDR) 的報告，2023 年美股面臨的最大風險，是市場對企業獲利預期普遍過高。事實上，即使美國未出現經濟衰退，企業獲利預期也可能會下調。

NDR 策略師 Ed Clissold 在報告中表示，目前市場共識預估標準普爾 500 指數成分股公司的每股盈餘將增長 14%。

但是，Clissold 指出，如果企業獲利預測如同預期般被下調，那麼隨著投資人擔憂企業利潤下降和潛在經濟衰退，股價應該會隨之下滑。即使標準普爾 500 指數今年迄今已經下跌 20%，潛在企業收益下降仍是投資者面臨的巨大風險。

該報告表示，如今，已經有更多投資人開始擔憂蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等大型企業的收益意外下滑。

此外，由於勞動力成本是大多數公司的最大支出成本，隨著更多員工要求加薪，勢必衝擊公司利潤率。

Clissold 說道，在非經濟衰退的情況下，企業獲利下調 8% 左右將是一個合理的假設。 在這種情況下，標準普爾 500 指數成份股的利潤到 2023 年底仍有機會增長。

但是，如果經濟陷入衰退並使消費者支出減少，企業獲利下滑可能會變得更嚴重。NDR 強調，經濟衰退期間，企業平均收入可能下降 24%。

「如果經濟陷入衰退，可能出現是自 2020 年疫情爆發以來的最大企業獲利下調，並且可能比 2015 年油價崩盤期間更嚴重。」Clissold 說道。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 先前也警告，可能在明年前 4 個月的某個時候，標普 500 指數將介於 3,000 至 3,300 點，那時候將是企業獲利下調將達到頂峰的時候。他也指出：「熊市還沒結束，如果我們對企業的獲利預測正確，那麼低點就會更低。」