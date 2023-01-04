升息打亂金融市場 業者推英式分紅保單主打保障與資產傳承

地緣政治風險與全球升息趨勢影響，牽動金融市場走勢，保險公司呼籲，民眾應審視自身與家庭的保障和資產配置規劃，建議可考慮英式分紅保單的「雙分紅機制」以中長期擁有累積保額，在不確定的年代中，有機會讓保障與資產穩定倍增。

保誠人壽的「保誠人壽好運世代外幣終身壽險 (定期給付型)」，讓消費者透過分期布局多元幣別配置，繳費 6 年即可擁有終身壽險保障，而且英式分紅保單獨特的「雙分紅機制」也可累積保額。

保誠人壽表示，分紅保單具備「分擔風險、紅利共享」的特色，以中長期持有的平穩原則，加上英式分紅保單紅利 (非保證) 滾入保額機制，有機會讓保額逐年增加，不論是提供自己和家人長期保障需求、進行退休規劃甚至可預先準備資產傳承。

「保誠人壽好運世代外幣終身壽險 (定期給付型)」為美元計價之英式分紅保單，投保年齡 0 到 70 歲，繳費滿 6 年就能享有終身保障，也可依個人需求選擇年繳、半年繳、季繳或月繳。

在保障內容部分，「保誠人壽好運世代外幣終身壽險 (定期給付型)」提供「身故 / 喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金」，以及英式分紅最重要的「增額分紅保額」及「額外分紅保額」。

其中，身故 / 完全失能保險金可選擇分期給付，事先約定欲分期給付之「指定保險金」及「分期定期保險金給付期間」，降低資產一次被動用的風險。

以 40 歲保戶為例試算，基本保額 19 萬 2510 美元，原始年繳保費 2 萬 0406 美元，折扣後年繳保費美金 2 萬美元繳費 6 年即可享有終身壽險保障，累積總繳保費美金 12 萬美元，繳費期滿後，在假設中分紅的情境下，從第 6 保單年度末起，保障可逐年增加，從原本的 3.04 倍增加到 6.54 倍。