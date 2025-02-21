保誠人壽獲中華信評「twAAA」評等 展望「穩定」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-21 19:35

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保誠人壽獲得中華信評的高度肯定，授予長期保險公司財務實力評等與發行體信用評等「twAAA」，以及「穩定」的評等展望。中華信評在評等結果中分析，保誠人壽作為保誠集團具高度策略性的子公司，與集團保險業務營運之間的整合度高，品牌與企業價值也緊密連結。

在豐富國際資源的基礎上，保誠人壽與集團間在儲蓄型、保障型與健康險等核心保險商品方面的整合程度相當高。透過多元銷售通路以及多元產品的策略，保誠人壽在集團初年度等價保費 (annual premium equivalent；簡稱 APE) 中的貢獻占比持續成長。中華信評亦預期，保誠人壽對母集團核心業務的貢獻度仍將相當顯著。

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作為分紅保單的專家，保誠人壽長期專注發展分紅保單並深入挖掘消費者潛在需求。不論在保單設計、分紅管理、資產配置、投資操作及風險管理上，都具備充足的經驗與成熟度。另一方面，投資策略避免短期投機性操作，以長期穩健的投資模式，輔以有效的進行匯率避險，降低短期投資市場的波動對紅利分配的影響。

保誠集團已經於 2023 年接軌 IFRS17。以長期企業經營為目標，保誠人壽遵從嚴謹的公司治理與財務控管，在 2024 年上半年度之淨值比及資本適足率皆高於法定標準，展現良好的經營績效。在各項風險管理上，以全面化思考進行測試作業，不管是針對市場價格波動、交易對手信用評級、現金流量、內部控制等項目都仔細監測。