美股反彈有望？美銀指標5年來最接近觸發買入訊號水平

面對美股暴跌遲遲不見盡頭，美國銀行 (BofA) 最新研究報告為投資人捎來喜訊，該行的一項指標是近五年來最接近觸發買入訊號的一次。

美銀的賣方指標 (SSI) 在 12 月下跌 33 個基點，目前距離觸發買入訊號僅 1.5 個百分比，是 2017 年以來最接近該項水平。

美銀賣方指標在 12 月下滑至 53%，距離觸發買入信號的水平僅 1.5%。(圖：美國銀行)

上述指標主要追蹤美國賣方策略師建議的平均股票配置。Savita Subramanian 在內的美銀策略師表示：「我們更看好 2023 年的其中一個原因，是市場情緒在 2022 年大幅下滑。當華爾街策略師極度看空時，這會是一個看多信號，反之亦然。」

隨著美股下挫，標普 500 指數的估值已變得越來越合理，這增加了投資人進入市場的理由。目前標普 500 指數的本益比約 16.5 倍，符合本世紀的平均水準。

然而，無論市場情緒最終會不會好轉，都沒有反映在美股周二 (3 日) 表現上。繼 2022 年下跌 19% 後，隨著投資人繼續評估成長股前景，標普 500 指數在 2023 年的第一個交易日挫約 1%，特斯拉 (TSLA-US) 公布上季交車數未達預期後，收盤重挫 12%，創下 2020 年以來最大單日跌幅，蘋果一併走低，市值跌破 2 兆美元。

美股反彈與否，在很大程度上也取決於聯準會 (Fed) 的升息路徑。對美銀策略師來說，負面情緒應該有助於標普 500 指數在今年底前站上 4000 點，也就是較周二 (3 日) 收盤價漲約 4%。