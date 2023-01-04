半導體過剩夢魘至少延續到今秋 缺的只剩車用晶片

根據多名產業分析師，去年下半年起出現的半導體過剩現象，至少會延續到今年秋季，智慧手機晶片尤其供過於求，只有汽車界今年一整年仍得和晶片短缺奮戰。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 彙整多名產業分析師的預測，結果發現，智慧手機過剩直到今年第 4 季恐怕都無法緩解。個人電腦 (PC) 供應過剩現象預料會在第 3 季觸頂，之後開始和緩。

資料中心的過剩可能延續到今年第 1 季。目前美國和中國的科技業者都對投資縮手，可能影響到資料中心晶片的需求。

日經共彙整包括研調機構在內共 10 個來源的分析師看法，由受訪者回答各種晶片供應過剩或不足的程度，以五分制表示。

由於半導體需要好幾個月生產，目前的供給情況主要受到去年年中產量的影響。然而，儘管美光 (MU-US)、日本愷俠 (Kioxia) 等供應商從 10 月開始大幅減產，但卻趕不上需求下墜的速度，供應鏈的記憶體等半導體庫存快速膨脹。

日本的半導體和零組件通路商協會去年 12 月的調查，認為供過於求的受訪者比率比供不應求高出 64 百分點，比 9 月進行該調查時的 38 百分點擴增不少。觀察半導體供應鏈生產終端產品的企業，庫存水準也居高不下。

全球最大晶圓廠台積電 (2330-TW) 執行長魏哲家去年 10 月曾預估，要讓庫存回復到較健康的水準，至少要到今年上半年。美光科技執行長 Sanjay Mehrotra 去年 12 月則說，無論是 DRAM 還是 NAND，整個半導體界正歷經「13 年以來最嚴重的供需失衡」。

汽車業整體而言仍缺晶片，只有少數產品交貨期縮短。東京半導體交易商 CoreStaff 說：「缺了一個晶片或零組件，都無法繼續生產，所以車廠別無選擇，繼續讓零組件留在庫存。」

汽車業缺晶片，除了因為汽車業再度增產以外，每輛車用到的晶片數量也增加。一輛電動車用到價值約 1600 美元的晶片，遠超過汽油車的 500 美元。

在所有車用晶片中，分析師預測今年一整年會繼續短缺的，只有控制電流的功率半導體，以及用在店員管理的類比半導體。日本貿易商 Macnica 說，由於資本投資仍低，這些零件供應不太可能快速增加。

根據 Sourcengine 的資料，功率半導體交期以從去年 5 月底的 31-51 周，拉長到去年 11 月底的 39-64 周。

受到晶片供應不足影響，豐田汽車和本田汽車去年 12 月產量都未達標，兩家公司本月開始調整部分日本工廠的營運。一些大型汽車商認為，供應要到 2024 年才會恢復正常。

假如如果全球經濟不景氣惡化，就需要花費更長時間消化半導體庫存，加上各大業者之前的擴產計畫——英特爾、台積電等在美國的晶圓廠預定 2024 年啟用，美光等業者也宣布大規模投資計畫——半導體產業恐面臨更強的逆風。