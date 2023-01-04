美日領袖下周將在白宮會面 談北韓俄烏台海等議題

白宮周二 (3 日) 表示，日本首相岸田文雄和美國總統拜登將於 1 月 13 日在白宮舉行會談，討論北韓、烏克蘭、台海緊張局勢以及「自由開放的印太地區」相關議題。

白宮在聲明中說：「拜登總統期待著在 1 月 13 日星期五，歡迎日本首相岸田文雄到訪白宮，以進一步加深我們兩國政府、經濟和人民之間的聯繫。」

聲明補充說，兩位領導人將討論應對氣候變化的方法，並討論圍繞北韓、中國和俄羅斯入侵烏克蘭的安全問題。

岸田也在當地周三全國電視轉播的新年記者會上，宣布下周的美國之行。岸田表示，他將討論東京的新安全政策，並重申與美國的密切關係。

去年 12 月，日本公布了自二戰以來最大規模的國防預算總額，自 2023 年度至 2027 年度編列 43 兆日元 (約 3284 億美元) 的新高預算，以應對地緣政治的變化，包括購買能夠打擊中國並讓日本為持續衝突做好準備的戰斧巡航導彈。

日本還將主辦今年的 G7 峰會，外務大臣林芳正表示，日本計畫利用 G7 和聯合國的領導作用向俄羅斯施壓，要求其停止在烏克蘭的戰爭。

華盛頓戰略與國際研究中心智庫日本專項負責人 Christopher Johnstone 表示，岸田的訪問將鞏固日本作為美國在印太地區最重要盟友的地位。他說，岸田將尋求拜登對其國家安全和國防戰略的認可，特別是支持其獲得反擊能力。

日本的國防戰略要求在短期內，引進美國製造的戰斧巡航導彈，但沒有具體說明時間表。岸田將尋求拜登總統的支持以迅速採取行動。