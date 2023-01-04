〈貴金屬盤後〉無畏美元升值 黃金新年伊始登上6個月高點 

黃金期貨周二 (3 日) 新年第一個交易日勁揚，盤中觸及七個月高點，即使美元走高，美債殖利率下滑仍激勵買盤，市場也對央行買盤心存期待。其他貴金屬大多走高，白銀漲至去年 4 月以來最高盤中價，白金也出現去年 3 月以來最高盤中紀錄。

交易最活絡、2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 19.90 美元或 1.1%，收在每盎司 1846.10 美元，是 8 月 16 日以來新高。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，整個金融市場瀰漫的恐懼和疑懼，代表黃金和白銀進入 2023 年以後將迎接一波新年漲勢，交易員正在觀望經濟成長、通膨和地緣政治展望。

貴金屬最近的展望大幅改善，黃金和白銀周二盤中觸及數個月以來的高點。

即使美元上漲，交易員仍把注意力放在美債殖利率下滑，帶動貴金屬上漲。中國人民銀行的買盤，也讓交易員期待黃金在外匯存底所占的比重將升高。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說：「央行買盤或許是另一個 (帶動金價的) 因素，報導披露，人行上個月開始增加黃金儲備。」

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1% 至 104.571，10 年期美債殖利率下滑 8.8 個基點至 3.789%。

Marex 大宗商品研究集團分析師 Edward Meir 說，美元強勁之下，黃金和白銀仍上漲令人驚喜，他認為，美元 / 黃金的動態可能不得不出現某種讓步，美元可能先下滑，而非黃金遭到拋售。

BullionVault 衡量買賣家平衡占整體用戶比例的「黃金投資人指數」在 12 月跌到 53.3，為 11 個月低點，白銀投資人指數觸及歷史新低 47.5。這代表上個月的賣家多過買家。

但過去三個月以來，美元計價的白銀價格上漲近三分之一，其他貨幣計價的銀價漲幅超過 20%，美元計算的金價也在周二攀抵約七個月高點。

Ash 表示，目前為止，貴金屬交易明顯呼應市場對 2023 年的停滯性通膨 (stagflation) 共識，但目前只有衍生性商品吸引資金流入，實體買家和 ETF 部位進入新的一年，都還沒有明顯展露興趣。

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