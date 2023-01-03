Omicron亞變種毒株XBB.1.5 快速升為美國主導病毒株

號稱是目前「免疫力脫逃能力」最強的 Omicron 亞變種毒株 XBB.1.5，如今已迅速成為美國新冠疫情的主流毒株。根據美國最新發布數據，XBB.1.5 已占總確診數 40% 以上，高於一周前的 20%。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 數據顯示，XBB.1.5 近兩周在美國迅速蔓延，取代了早前流行的 BQ.1.1 和 BQ.1 變種毒株。截至去年 12 月 25 日至 12 月 31 日的一周內，XBB.1.5 預計占美國新冠病例的 40.5%。

CDC 冠狀病毒和其他呼吸道病毒主任 Barbara Mahon 表示，XBB.1.5 預計將成為美國東北部的主要變種，於其他地區的傳播也在增加。

由於 XBB.1.5 免疫逃逸能力更高，更容易導致二次感染，有機會在這個冬天再掀起一波感染潮，專家呼籲盡快接種雙價疫苗防止感染。

最近發表在《細胞》雜誌上的一項研究發現，BQ.1、BQ.1.1、XBB 和 XBB.1，是「迄今為止抵抗力最強的 SARS-CoV-2 變種」，並對現有的新冠疫苗構成嚴重威脅，包括最近批准的針對 Omicron 亞變體 BA.4/5 的雙價疫苗。

XBB 變種於去年 8 月在印度首次被發現，目前流行的 XBB.1.5 為其子變種，最早在美國紐約出現。報導稱，感染 XBB 毒株的主要症狀有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞以及發燒，與其他 Omicron 變異株相似。

世界衛生組織 (WHO) 去年 10 月報告的數據表明，XBB 並未導致更嚴重的感染。然而，早期證據顯示，其再感染風險高於其他 Omicron 亞變種。

CDC 的 Mahon 認為，沒有跡象表明 XBB.1.5 會比其他 Omicron 變種更容易導致重症，雖然全美的新冠住院率總體在上升，但在東北部等 XBB.1.5 主導的地區，住院率也沒有比其他毒株流行的地區更高。

據 NBC 統計，上周五美國新冠住院治療的 7 天平均值達到 42140 人，比兩周前增加 4.2%。