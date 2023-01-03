國科會強化整合台美科研交流 啟動Taiwan S&T Hub平台

台灣與美國在 2020 年 12 月簽訂台美科學及技術合作協定後，帶動雙邊近年科研領域交流更加熱絡，為整合台美在科研、學術、新創、人培等各項交流合作資源，國科會今 (3) 日宣布優先擇取史丹佛大學設立啟動 Taiwan Science and Technology Hub(Taiwan S&T Hub)，建立整合跨部會交流合作資源的平台。

國科會表示，優先擇取史丹佛大學作為首要深度合作對象，將在該校工學院內設立 Taiwan S&T Hub，除將在該校及周邊辦理學術、科研活動外，此平台資源也將與各部會共享，結合產官學研各界，放大台灣科研印象、影響力，進度方面，去年 12 月已完成簽約，實體辦公室預計今年 3 月完成進駐。

國科會長期推動台灣與美國頂尖學研機構雙邊科研合作、人才培育與交流，包含補助選送人才赴史丹佛大學，進行生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 (SPARK)、史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫 (STB)、臺灣─史丹佛人文社會科學領域人才培育計畫 (STSS) 等。

展望未來，國科會說，將把相關計畫整合至 Taiwan S&T Hub，持續推動既有計畫外，也將進一步盤點與整合國發會、經濟部、僑委會等各部會資源，展開新的計畫，包含高階人才交流、永續、綠能、精準健康、穿戴式電子、半導體量子等領域。

國科會補充，Taiwan S&T Hub 目前將先與美國灣區重要科研機構如史丹佛大學、柏克萊大學等進行鏈結，並由中研院研究員與史丹佛大學化學工程學系兼任教授張瑛芝擔任台灣端學術總主持人，美國端團隊主要成員則包括史丹佛大學電機工程系暨台積電 (2330-TW) 首席科學家黃漢森、以及擔任 Scientific Advisor 的柏克萊大學公衛學院院長呂淳祺等。

國科會主委吳政忠今日也表示，Taiwan S&T Hub 是一個創新模式，面對後疫情時代的國際競爭，台灣需要善用資源擴大綜效，Taiwan S&T Hub 的成立也將作為台美重要學術、科研、產學合作平台，未來可望使台灣科研及技術能量獲得更多鏈結美國重要科研機構的機會，並放大台灣國際科研印象。

值得注意的是，台灣美光 (MU-US) 董事長盧東暉今日也親自出席 Taiwan S&T Hub 啟動大會。