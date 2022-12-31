明年經濟挑戰大 國安會議研擬超徵稅收朝三面向規畫

因應國際政經變局，總統蔡英文今 (31) 日召集各部會召開國安高層會議，會後共做出減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標，國發會主委龔明鑫會後補充，雖然明年整體物價可望有較好控制，但依各方數據來看，整體經濟挑戰仍大、且恐比想像中還要更嚴峻。

針對外界關注政府是否「還稅於民」，龔明鑫說，目前估算中央政府可動用金額約達 3800 億元，初步將朝三大面向規劃，包含撥補勞健保基金財務缺口及挹注台電、投注加強韌性經濟方案各約 1000 億元，剩餘 1800 億元則將作為一定財源以備不時之需，並在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案。

國發會說，中央政府整體財政狀況仍屬健全，且據財政部預估 2022 年全國稅收可望超過預算數 4500 億元，但若扣除應分配給地方政府的稅收 700 億元後，中央稅收佔約 3800 億元，但仍須待明年 7 月經由審計部審查，才能完成審定程序。

依據今日國安高層會議討論結果，針對 1000 億元的加強韌性經濟方案，政府共提出七項結論，第一，減輕居住負擔、提高居住品質，持續落實居住正義；第二、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔；第三，加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。

第四，協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型；第五，強化農漁基礎設施，照顧農漁民生計權益；第六，加速國際觀光客來臺，明年目標 600 萬人次；第七，持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。

展望明年，蔡英文表示，全球經濟局勢面臨更嚴峻的挑戰，尤其俄烏戰爭、美中經濟競爭，引發各國對經濟安全重視、全球供應鏈加速重組，加上全球因應氣候變遷及疫情變化，導致生產面、消費面等面臨挑戰。

蔡英文進一步指出，政府必須預做準備，除已編列既有預算約 6000 億元投入公共建設，擴大內需外，更要從食衣住行等民生經濟角度，照顧弱勢族群、減輕人民負擔，同時盤點遭受衝擊的傳統產業、農漁業、觀光業等，給予必要協助。