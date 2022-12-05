〈國科會委員會議〉新版科技白皮書聚焦十目標 首公布淨零科技方案

國科會今 (5) 日召開第 2 次委員會議，除提報台灣 AI 行動計畫推動成果外，也通過新版科學技術白皮書 (2023-2026 年)、淨零科技方案，國科會說，後續將依程序函報行政院後公布，其中，科學技術白皮書將以前瞻創新、民主包容、韌性永續作為 2035 年科技遠景，同時以跨部會合作模式聚焦在十大目標。

面對國際 2035 年趨勢，國科會說，台灣將面臨五大挑戰，包含人才難以滿足產業需求、科技資源需妥適布局、產業面臨轉型改革、2050 淨零目標在即、地緣政治風險等。

國科會主委吳政忠表示，這一期科學技術白皮書仍從五大面向回應人民生活與社會需求，並考量尖端戰略科技、國家全方位發展，將「推動性別平權、普惠及適當科技」、「深耕基礎科學、布局以社會需求為導向的技術研發」、「尖端戰略科技及自主國防產業」等設定為 10 大總體目標。

吳政忠補充，未來將跨部會合作提出多項策略，包括打造性別友善環境、鼓勵女性投入科研、推動文化平權、深化科技與社會的跨領域研究、發展軍民通用科技，提升認知作戰及自主國防科技能力、以及建立安全可信賴的資料治理等。

因應全球淨零轉型趨勢，我國明年度也將投入 119 億元在淨零科技上，國科會也與中研院等各部會共同完成規劃淨零科技方案，後續將報院後實施，內容則會以永續及前瞻能源、低 (減) 碳、負碳、循環、人文社會科學等五大淨零科技領域作為主軸。

在效益方面，國科會說 2030 年前在關鍵基礎掌握上會以浮動式離岸風電、甲烷裂解去碳燃氫機組等做為主要規劃，2030 年後則以深層地熱、氫能儲能等作為研發目標，在產業減碳循環上，也將建構數位淨零體系，並建立鋰、鎳、金、稀土等關鍵戰略金屬的回收應用機制，後續則擴大低碳製程與氫能燃燒技術、布局廢棄物資源循環應用體系等。