國科會瞄準6G次世代通訊布局 明年初啟動跨部會溝通

國科會今 (15) 日宣布，因應行動通訊快速發展、前瞻科技潛在應用，並加速我國數位化社會進程，正式啟動 6G 次世代通訊布局，並預計在明 (2023) 年初進行跨部會溝通，研議台灣 6G 科研主軸，以超前部署掌握次世代通訊發展契機。

國科會表示，通訊產業從 5G 開始就不再只是通訊產業，而是工廠、醫療、物流、交通育樂邁向智慧應用的第一步，行政院在 2019 年 5 月核定的台灣 5G 行動計畫 (2019-2022) 成果豐碩，然而在地緣政治、疫情催化下，全球主要國家皆陸續投入下世代 6G 通訊技術布局。

國科會進一步指出，6G 與 5G 最主要差異是在全方位通訊與智慧化，5G 技術以陸上通訊為主，6G 則進一步擴展到天空與海洋，此外，6G 訊號發送也可依據使用需求自動進行加強或減少訊號發送，進而降低能源使用。

國科會 2021 年就投入先期研究，藉由帶動學界投入 6G 前瞻技術研發、持續參與國際重要標準組織 3GPP 通訊標準制定活動等，歸納未來 6G 發展方向，並啟動下世代通訊的整備工作，今年也已攜手經濟部、數位部啟動 6G 自主技術研發，共投入約 2.6 億元。

展望明年，國科會說，將再投入逾 3 億元執行 6G 產業發展先期研發計畫，成立產研諮詢工作小組及公部門連結小組，推動下世代關鍵技術聯合研發、產研參與國際組織、6G 頻譜驗測與基礎環境建置、探索 6G 創新應用等項目，目前也規畫 2024 年再擴大 6G 科研投入，鎖定包容永續的社會應用、智慧高效的技術創新、全球鏈結的人才發展。