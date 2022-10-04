訂單挹注 迅得9月、Q3營收同登頂

迅得 (6438-TW) 獲載板及半導體設備訂單穩定挹注下，今年第二、三季營收展現強勢，今 (4) 日公布 9 月營收 5.76 億元再寫新高，推升第三季營收 16.04 億元同步改寫新高紀錄；迅得為因應半導體客戶需求，也擴建新廠，預計 2024 年底完工。

迅得 9 月營收 5.76 億元，創新高，月增 5.19%，年增 24.48%，第三季營收 16.04 億元，也創新高，季增 10.83%，年增 15.75%，前 9 月營收 42.9 億元，年增 18.13%。

迅得今年營收上看 57 億元，創新高，年增逾 14%，其中半導體相關設備營收可望達 12-13 億元水準。

由於半導體及 IC 載板產業積極擴產，帶旺設備廠業績攀升，迅得 2018 年開始切入半導體產業智慧製造領域，搭上這波台廠半導體及載板擴產大商機，業績可望自去年一路好到明年。

全球通膨升息衝擊終端消費，電子產業也因應市況謹慎評估資本支出腳步，市場擔心 2023 年設備廠的營運，迅得持續推出新產品開拓新客戶，目前在手訂單 35 億元，可望挹注明年營收，其中半導體設備營收可望達到 17-18 億元，明年展望還是樂觀。

為因應半導體客戶訂單需求，迅得將於明年啟動擴建新廠，總投資金額 15-18 億元，預估 2024 年底完工，新廠完工後預計可增加 15% 產能。

迅得 2022 年上半年稅後純益 3.21 億元，每股純益 4.57 元。