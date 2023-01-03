南韓針對來自港澳入境人員 調整防疫規定

南韓衛生部門表示，由於香港及澳門的新冠感染激增，自周六 (7 日) 起，針對中國大陸入境人員適用的防疫新規中部分內容，將擴大適用於來自香港、澳門的人員。

南韓政府周二 (3 日) 表示，7 日起自港澳來韓旅客，入境時須出示 48 小時內核酸 (PCR) 檢測陰性證明，或 24 小時內非家用快速抗原檢測陰性證明，登機前須在檢疫資訊輸入系統 (Q-CODE) 內填寫檢疫資訊。

來自中國大陸的旅客，還要在入境後接受核酸檢測，韓方本月也已暫停辦理中國公民赴韓短期簽證。

當局表示，來自港澳入境旅客只須在入境前接受一次新冠檢測，申請短期簽證也不受限。但若有疑似症狀，相應人員須在入境後做核酸檢測，在機場查出陽性者要在附近臨時居留設施隔離 7 天，檢測費用、住宿費用須自理。

南韓疾病預防控制署 (KDCA) 發布聲明表示，做出這一決定，是考慮到香港最近的病毒情況，以及美國、加拿大和其他國家採取的限制措施。KDCA 指出，他們還將密切監視當地的病毒情況，並在必要時考慮採取額外措施。

KDCA 補充說，最近，香港的冠狀病毒感染和死亡人數激增，12 月份來自香港的參賽者人數達到 44614 人，高於來自中國的 37121 人。