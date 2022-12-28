南韓首度發布印太戰略 迴避談中國 但稱北京為「重要夥伴」

南韓總統室周三 (28 日) 印太地區戰略報告，大幅度忽略中國，這表明首爾正在其最大貿易夥伴北京和主要軍事盟友美國之間尋求謹慎的平衡，這也是南韓政府首次單獨制定特定地區的外交戰略。

南韓周三發布的《自由、和平和繁榮的印度太平洋戰略》最終版本，文件長達 43 頁，其中只有一段是關於與中國的關係的。 北京被稱為「重要夥伴」，報告稱，首爾「將在國際規範和規則的指導下，在相互尊重和互惠的基礎上，追求共同利益，從而培養更健康、更成熟的關係。」

針對韓版印太戰略有意牽制中國的質疑，總統室高官表示，韓版印太戰略的一個關鍵因素是「包容」，不排除特定國家，「這大概就是與美國印太戰略存在差異的地方」。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，總統室相關人士表示，「中國是無法分割的鄰居」，「在經濟上，與中國的貿易量超過美國和日本的總和」。他補充說，拒絕與中國合作是極度遠離現實的做法。

但與此同時，尹錫悅政府受到來自華盛頓的壓力，要求其遵守拜登政府對向中國出售先進晶片的全面限制，韓國主要半導體製造商在中國設有工廠。另一方面，中國國家主席習近平上個月與尹錫悅會面，表示雙方尋求高科技合作，並呼籲加快貿易協議談判。

尹錫悅於 5 月上任，他承諾對中國採取強硬立場，此後也加強了與美國的安全合作。 但他的政府並未全力支持拜登的晶片倡議。

美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 則對南韓這份戰略報告表示歡迎，他在一份聲明中表示，這將加強美韓促進國際和平、安全和促進核子不擴散的共同能力。

南韓總統室在新聞稿中表示，韓版印太戰略將自由、法治、人權等普世價值當作南韓對外戰略的核心因素，強調加強與共用價值的國家的團結與合作。

報告中間接提及南韓對中國針對台灣軍事行動的擔憂，文中稱首爾重申，台灣海峽的和平與穩定，對朝鮮半島的和平與穩定，以及印太地區的安全與繁榮至關重要。