南韓前總統李明博獲特赦 多名政治人物受惠

南韓政府周二 (27 日) 公布新年特赦名單，前總統李明博獲得特別赦免並恢復政治權利，前慶尚南道知事 (相當於省長) 金慶洙也在特赦之列，但不會復權，他是前總統文在寅的親信。

政府將於 28 日發佈特赦令，對包括李明博、金慶洙等 1373 人進行特赦、減刑或復權。繼八一五光復節特赦後，這是尹錫悅政府成立以來第二次實施特赦，先前的特赦惠及三星電子李在鎔及其他商業巨頭。

尹錫悅在先前的內閣會議上說：「我希望這些赦免將有助於團結我們的國家力量。」

最新赦免最受矚目的受益者是前總統李明博，他於 2020 年 10 月因貪污受賄終審獲刑 17 年、罰金 180 億韓元、追繳贓款 35 億韓元。李明博在被收監 1 年零 8 月後，因健康不佳暫停服刑，目前住院治療，此次被列入特赦名單。

由此，他將於 28 日零時恢復自由身，剩餘 15 年的刑期和 82 億韓元的罰金也被免除。

金慶洙因涉在前總統文在寅競選總統期間，利用網軍操控輿論，並去年 7 月終審獲刑 2 年，剩 5 個月刑期雖免，但剝奪 7 年的被選舉權，到 2028 年 5 月才能恢復。朴槿惠和李明博政府時期擔任要職的多名官員也在特赦之列。

南韓法務部長韓東勳表示，新年特赦對象包含李明博、金慶洙等 9 名政治人物，以及 66 名公務員。政府尋求創造機會，為國家發展凝聚人民的統一力量，幫助國家解決社會矛盾，擺脫過去錯誤行為。